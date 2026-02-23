Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 23 февраля после выходных

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 20 февраля, субботу, 21 февраля, и воскресенье, 22 февраля, выше стали курс доллара и курс российского рубля, а курс евро стал легче в валютной корзине в понедельник, 23 февраля. Ощутимее в сторону уменьшения при этом был изменен курс европейской валюты.