Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 23 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и повысил курс доллара и курс российского рубля на 23 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил новые курсы валют на 23 февраля, понедельник. В итоге курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал ниже после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На понедельник, 23 февраля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8518 белорусского рубля, 1 евро — 3,3555 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7309 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 20 февраля, субботу, 21 февраля, и воскресенье, 22 февраля, выше стали курс доллара и курс российского рубля, а курс евро стал легче в валютной корзине в понедельник, 23 февраля. Ощутимее в сторону уменьшения при этом был изменен курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0001 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0095 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0009 белрубля.

Еще Минтруда сказало о повышении пенсий в Беларуси.

