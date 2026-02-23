Новые правила для маломерных судов утвердили в Приморье

Главное требование — использование только зарегистрированных плавсредств. В реестр вносятся суда массой от 200 килограммов и с мощностью двигателей от восьми киловатт. Освидетельствование в ГИМС МЧС по Приморскому краю проводится не реже одного раза в пять лет. К управлению допускаются владельцы удостоверений установленного образца или приравненных к ним иностранных документов.