Новые правила для маломерных судов утвердили в Приморье

В Приморском крае утвердили требования к маломерным судам и нормам безопасности при их навигации. Правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Они не распространяются на маломерные суда, используемые для торгового мореплавания и судоходства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Главное требование — использование только зарегистрированных плавсредств. В реестр вносятся суда массой от 200 килограммов и с мощностью двигателей от восьми киловатт. Освидетельствование в ГИМС МЧС по Приморскому краю проводится не реже одного раза в пять лет. К управлению допускаются владельцы удостоверений установленного образца или приравненных к ним иностранных документов.
«С точки зрения безопасности маломерные суда обязаны быть оборудованы осветительными приборами, ходовыми огнями и средствами звуковой сигнализации», — рассказали в правительстве Приморского края.
В темное время суток эксплуатация разрешена только при включенных огнях. Запрещается выход в акваторию при повреждении корпуса, рулевого управления, течи топлива или неисправности двигателя.
Управляющие судном должны перед выходом в плавание проверять исправность техники, наличие спасательных средств и соблюдать скоростной режим. Максимальная скорость в границах баз и возле судов, занятых водолазными работами, ограничена 5 узлами. Новый документ должен повысить безопасность отдыха на воде и снизить число инцидентов на акваториях края.