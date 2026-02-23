Sada el-Balad: виза в Египет подорожает с 1 марта

2 декабря 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, в котором поручил «в соответствии с решением Палаты представителей (нижняя палата парламента Египта — прим. ТАСС) установить пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте». Через неделю министерство туризма и по делам древностей Египта выступило с разъяснением и объявило, что в указе президента речь шла об «установлении максимального размера пошлины, а не о ее повышении». При этом в ведомстве подчеркивали, что решение о повышении стоимости визы на въезд в страну «пока не принято».