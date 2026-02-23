Морские круизы от Приморья до Камчатки запускают на Дальнем Востоке

Особое внимание уделяется качеству обслуживания в условиях ограниченного времени пребывания туристов на берегу. Организация приема большого потока пассажиров, оперативная работа отелей и ресторанов, а также насыщенная программа знакомства с городом ложатся на регионы-участники серьезной ответственностью. Чтобы справиться с этой задачей, в Приморье, на Камчатке и Сахалине уже ведется специальная подготовка гидов. Кроме того, «Тихоокеанский круиз» войдет в число национальных маршрутов, а его экскурсоводы пройдут межрегиональную аттестацию.