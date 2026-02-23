Дальневосточная ипотека в Приморье бьёт рекорды

В Приморском крае зафиксирован значительный рост популярности программы «Дальневосточная ипотека» — в прошлом году её доля достигла 58% от всех ипотечных сделок региона. При этом впервые с момента запуска программы наблюдается снижение количества оформленных кредитов.
По данным вице-премьера правительства Приморского края Ольги Иванниковой, программа «Дальневосточная ипотека» стала основным драйвером рынка жилищного кредитования региона. Более половины всех ипотечных сделок прошлого года были оформлены именно по этой льготной программе.
Однако эксперты отмечают тревожную тенденцию — впервые за время действия программы количество сделок пошло на спад. Основной причиной такого положения дел стал рост стоимости квадратного метра жилья, связанный с увеличением объёмов строительства в регионе.
Приморский край демонстрирует впечатляющие показатели в сфере жилищного строительства. На регион приходится почти половина всего строящегося жилья на Дальнем Востоке, что свидетельствует о высоком потенциале местной строительной отрасли.
С 2020 года объём вводимого в эксплуатацию жилья в Приморье увеличился втрое, что говорит о динамичном развитии строительного сектора региона. Это создаёт дополнительные возможности для реализации масштабных проектов по обеспечению населения комфортным жильём.
Несмотря на временное снижение активности на рынке льготной ипотеки, программа продолжает оставаться ключевым инструментом решения жилищного вопроса для жителей Приморья. Власти региона продолжают работу над совершенствованием механизмов поддержки застройщиков и потенциальных покупателей жилья.