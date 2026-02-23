Россиянам объяснили, в каких случаях самозанятые могут оформить больничный

«Предусматривается, что на случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 или 50 тысяч рублей (по выбору самозанятого). Тариф страхового взноса равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тысяч рублей — 1920 рублей в месяц. Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% (т.е. мы получаем, что нужно будет уплачивать 1210 рублей или 1728 рублей ежемесячно). Если данный период превысит 24 месяца, то размер скидки увеличится до 30% соответственно (т.е. мы получаем, что нужно будет уплачивать ежемесячно 941 рубль или 1344 рублей)», — объяснил экономист.