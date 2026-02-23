Россиянам объяснили, в каких случаях самозанятые могут оформить больничный

Россияне, являющиеся самозанятыми, могут получить больничные выплаты. Как объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, для этого они должны быть участвовать в социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, которое введено с 2026 года.
«Предусматривается, что на случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 или 50 тысяч рублей (по выбору самозанятого). Тариф страхового взноса равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тысяч рублей — 1920 рублей в месяц. Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% (т.е. мы получаем, что нужно будет уплачивать 1210 рублей или 1728 рублей ежемесячно). Если данный период превысит 24 месяца, то размер скидки увеличится до 30% соответственно (т.е. мы получаем, что нужно будет уплачивать ежемесячно 941 рубль или 1344 рублей)», — объяснил экономист.
Эксперт отметил, что точный размер страховой выплаты будет зависеть от выбранной самозанятым страховой суммы, страхового стажа и ряда других параметров (например, периода уплаты страховых взносов).
«Так, например, при уплате добровольных взносов на протяжении 12 и более месяцев при страховом стаже 8 лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 35 или 50 тысяч рублей (100% страховой суммы); при страховом стаже от 5 до 8 лет — 28 или 40 тысяч рублей (80% страховой суммы); при страховом стаже менее 5 лет — 21 или 30 тысяч рублей (60% страховой суммы)», — сказал Балынин.
По словам экономиста, в случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более 6 месяцев, но менее 1 года, при страховом стаже 8 лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 или 35 тысяч рублей; при страховом стаже от 5 до 8 лет — 19,6 или 28 тысяч рублей; при страховом стаже менее 5 лет — 14,7 или 21 тысячу рублей.
Балынин подчеркнул, что социальное страхование самозанятых на случай временной нетрудоспособности является добровольным.