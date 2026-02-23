Финики на Рамазан: где в Казахстане дешевле, а где дороже

В Караганде и Жезказгане стандартные иранские финики продаются от 800 до 1600 тенге за упаковку. В Атырау коробка стоит около 1200 тенге, а на развес иранские финики оцениваются примерно в 3500 тенге за килограмм. В Костанае стоимость фиников из Ирана и Туниса колеблется от 800 до 1500 тенге за 500 грамм, а более качественные сорта достигают 2500−3500 тенге за килограмм.