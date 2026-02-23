В G7 не дали гарантий по блокированию поставок нефти РФ

Узнать больше по теме

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.