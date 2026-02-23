Вашингтон
В G7 не дали гарантий по блокированию поставок нефти РФ

Евросоюз не смог получить поддержку США и стран «Большой семерки» для ужесточения санкций против российской нефти. Об этом ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

ЕС предложил полностью запретить европейским компаниям перевозить российскую нефть, а также оказывать услуги по ее страхованию, финансированию и обслуживанию танкеров. Партнерам из G7 предложили ввести такие же ограничения.

По словам источника, США не согласились синхронизировать свои санкции с европейскими. При этом в Вашингтоне могут принять собственные меры позже.

Другие страны G7 допустили возможность поддержать инициативу ЕС в будущем, но конкретных обещаний не дали.

Новые меры планируют включить в 20-й пакет санкций, который министры иностранных дел ЕС обсудят 23 февраля. Еврокомиссия хочет заменить действующий потолок цен на нефть более жестким запретом на ее перевозку западными компаниями.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
