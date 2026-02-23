В G7 не дали гарантий по блокированию поставок нефти РФ

По словам источника, США не согласились синхронизировать свои санкции с европейскими. При этом в Вашингтоне могут принять собственные меры позже.
Другие страны G7 допустили возможность поддержать инициативу ЕС в будущем, но конкретных обещаний не дали.
Новые меры планируют включить в 20-й пакет санкций, который министры иностранных дел ЕС обсудят 23 февраля. Еврокомиссия хочет заменить действующий потолок цен на нефть более жестким запретом на ее перевозку западными компаниями.
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше