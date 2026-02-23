Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости отмены Соединёнными Штатами односторонних тарифов, введённых в отношении торговых партнёров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В Пекине подчеркнули, что внимательно изучают решение Верховный суд США по делу, связанному с пошлинами, и оценивают его возможные последствия.
В китайском министерстве вновь выразили несогласие с практикой односторонних торговых ограничений, отметив, что подобные меры противоречат принципам международной торговли. По оценке Пекина, дополнительные тарифы, включая меры, связанные с поставками фентанила, не соответствуют интересам сторон и подрывают существующие правила.
Ведомство также подчеркнуло, что устойчивые результаты в отношениях между Китаем и США возможны только при взаимодействии, тогда как конфронтация ведёт к потерям. Пекин призвал Вашингтон пересмотреть действующие ограничения и заявил о готовности внимательно отслеживать дальнейшие шаги американской стороны, защищая собственные экономические интересы.
Ранее Дональд Трамп заявил, что после нескольких месяцев раздумий решил поднять импортные пошлины с 10 до 15 процентов. Он уточнил, что этот шаг основан «на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» постановления Верховного суда США.