Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

Ведомство также подчеркнуло, что устойчивые результаты в отношениях между Китаем и США возможны только при взаимодействии, тогда как конфронтация ведёт к потерям. Пекин призвал Вашингтон пересмотреть действующие ограничения и заявил о готовности внимательно отслеживать дальнейшие шаги американской стороны, защищая собственные экономические интересы.