Новые пошлины США сыграли на руку Китаю и Бразилии

Повышение американских импортных пошлин может оказаться выгодным для Китая и Бразилии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анализ данных.
Президент США Дональд Трамп объявил о росте базовой ставки пошлин с 10 до 15 процентов для всех стран. Однако, по данным издания, для ряда государств фактическая нагрузка снизится.
Так, для Бразилии средний уровень пошлин может уменьшиться на 13,6 процентного пункта, для Китая — на 7,1. В числе потенциальных выгодополучателей также называются Вьетнам, Таиланд и Малайзия. Речь идет прежде всего о поставках одежды, мебели, игрушек и изделий из пластика.
В то же время союзники США могут столкнуться с ростом тарифной нагрузки. Для Великобритании средний уровень пошлин увеличится на 2,1 процента, для Евросоюза — на 0,8 процента. В числе стран, которые могут пострадать, также упоминается Япония.
Ранее Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который ссылалась администрация при введении пошлин, не дает президенту права устанавливать такие меры. Трамп назвал это решение ошибочным и заявил, что рассматривает альтернативные варианты действий.
