Россиянам рассказали об отношении к туристам из РФ в южном Китае

Кроме того, Теплов уточнил, что туристический поток в этом направлении был стабильным еще до запуска тестового безвизового режима. Ранее россияне могли находиться в Китае без визы в течение десяти суток при транзите в третьи страны, и этой возможностью активно пользовались.