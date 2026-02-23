Вашингтон
Россиянам рассказали об отношении к туристам из РФ в южном Китае

Жители южных провинций Китая доброжелательно относятся к российским туристам.

Жители южных провинций Китая доброжелательно относятся к российским туристам. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

По словам дипломата, в регионе в целом приветливо воспринимают иностранных гостей, в том числе граждан РФ.

Он отметил, что английский язык распространен не повсеместно. Поэтому путешественникам, не владеющим китайским, рекомендуется пользоваться услугами русскоязычных гидов.

Кроме того, Теплов уточнил, что туристический поток в этом направлении был стабильным еще до запуска тестового безвизового режима. Ранее россияне могли находиться в Китае без визы в течение десяти суток при транзите в третьи страны, и этой возможностью активно пользовались.

