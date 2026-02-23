В Казахстане запретили применение индийского препарата

«Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство “Десилмакс”, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, по 4 таблетки в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной упаковке в пачке из картона, производства “Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед”, Индия, серия BSE92301A, годен до 07.2026 года», — говорится в документе.