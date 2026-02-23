Вашингтон
В Казахстане запретили применение индийского препарата

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 11 февраля 2026 года о запрете медицинского применения и изъятии из обращения лекарственного средства, сообщает Zakon.kz.

«Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство “Десилмакс”, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, по 4 таблетки в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной упаковке в пачке из картона, производства “Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед”, Индия, серия BSE92301A, годен до 07.2026 года», — говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Сообщается, что основанием для изъятия препарата стало письмо РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета от 6 февраля 2026 года и протокол испытаний от 3 февраля 2025 года.