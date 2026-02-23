Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы средние размеры пенсий российских генералов

В 2025 году средняя пенсия генерал-майора в России составляла около 75 тысяч рублей.

В 2025 году средняя пенсия генерал-майора в России составляла около 75 тысяч рублей. У генерал-майора МВД — примерно 67 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Военные могут уйти на пенсию раньше других работников. Это связано с особенностями службы.

Если человек прослужил 20 лет, он получает 50 процентов от своей зарплаты по должности. За каждый год службы больше 20 лет добавляют еще 3 процента. Но общая пенсия не может быть больше 85 процентов от зарплаты.

Такие же правила действуют для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН.

Если у человека 25 лет общего стажа, из них не меньше 12,5 года службы, ему тоже назначают 50 процентов от зарплаты. За каждый дополнительный год сверх 25 лет добавляют еще 1 процент.

Читайте также: Россиянам ответили на критику использования бахил в поликлиниках.