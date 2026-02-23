Названы средние размеры пенсий российских генералов

В 2025 году средняя пенсия генерал-майора в России составляла около 75 тысяч рублей. У генерал-майора МВД — примерно 67 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Военные могут уйти на пенсию раньше других работников. Это связано с особенностями службы.
Если человек прослужил 20 лет, он получает 50 процентов от своей зарплаты по должности. За каждый год службы больше 20 лет добавляют еще 3 процента. Но общая пенсия не может быть больше 85 процентов от зарплаты.
Такие же правила действуют для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН.
Если у человека 25 лет общего стажа, из них не меньше 12,5 года службы, ему тоже назначают 50 процентов от зарплаты. За каждый дополнительный год сверх 25 лет добавляют еще 1 процент.
