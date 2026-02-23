На уфимских АЗС изменились цены на топливо

В праздничные выходные на заправочных станциях компании «Башнефть» подорожали цены на бензин. В среднем стоимость всех марок топлива увеличилась на 30 копеек. Таким образом, литр бензина марки АИ-92 стоит 60,55 ₽; АИ-92 ATUM — 61,90 ₽; АИ-95 — 64,55 ₽; АИ-95 ATUM — 65,80 ₽; АИ-100 — 86,65 ₽ Дизель остался прежним — 74,60 ₽
По данным сайта russiabase.ru, цены на АЗС компании «Лукойл» также выросли. Марка бензина АИ-92 стоит 63,08 ₽, АИ-95, — 67,78 ₽, АИ-100 — 94,55 ₽, а дизельное топливо наоборот подешевело на 2 копейки и стоит 76,45 ₽
Ранее «Башинформ» рассказывал, что последнее повышение цен на топливо на уфимских АЗС фиксировалось 4 февраля.