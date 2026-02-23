Торговля, животноводство и не только: Узбекистан расширяет сотрудничество с Бурятией

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Регионы Узбекистана и Республика Бурятия намерены укреплять сотрудничество, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия обсудили в Улан-Уде генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Российская сторона подтвердила заинтересованность в развитии дружественных связей и расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической и гуманитарной сферах, особо отметив налаженные тесные связи с Каракалпакстаном.
«Для Бурятии и Узбекистана развитие связей важно в экономическом плане. Прежде всего, в животноводстве. Над этим мы тесно работаем. Узбекские специалисты сегодня активно работают на стройках Бурятии, например, сотрудничают с компанией “ПИК”, которая возводит современное жилье в центре Улан-Удэ», — констатировал глава Бурятии.
В свою очередь Генеральный консул Узбекистана отметил необходимость более активного сотрудничества в области наращивания объема поставок узбекской плодоовощной продукции в Бурятию, а также племенного скота из Бурятии в Узбекистан.
В Узбекистане осенью 2025-го уже побывали специалисты из Бурятии.
Узбекская сторона предложила организовать бизнес-миссии деловых кругов с обеих сторон на постоянной основе.
Отдельно остановились на совместных культурно-гуманитарных проектах, в том числе в сфере туризма.
Как отмечалось, на территории Узбекистана, в частности в Сурхандарьинской области сохранились древние памятники — комплексы Каратепа и Фаязтепа, которые могут представлять большой интерес для ученых-буддологов и открывают возможность для обмена научными делегациями.