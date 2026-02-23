Выбираем знания. В Перми снесут гаражи, чтобы построить гимназию

"В краевой столице уже есть реальные примеры работы механизма, когда мы строим не только дома, но и социнфраструктуру. Один из таких проектов представил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину на рабочей встрече, — пояснил Дмитрий Махонин. — Уже четвёртый год подряд мы превышаем планку по вводу более 1,5 млн кв. м жилья. В строительстве сейчас находится ещё порядка 1,9 млн кв. м. Чтобы поддерживать такой темп, активно вовлекаем заброшенные и неэффективно используемые территории. Сейчас с застройщиками заключено 50 договоров КРТ. Чтобы быстрее возводить школы, больницы, объекты культуры и спорта, используем типовые проекты. Застройщику не нужно заново разрабатывать рабочую документацию, а объекты сразу запускаем в работу. По этому принципу большие школы на 1050 мест можем возводить меньше чем за год, при этом каждая остаётся уникальной.