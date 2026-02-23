Выбираем знания. В Перми снесут гаражи, чтобы построить гимназию

На днях на портале правительства Прикамья появился проект распоряжения о комплексном развитии территории (КРТ) Перми, ограниченной ул. Уфалейской, Сельской и 3-й Водопроводной в мкрн. Парковом. На этом месте планируют строить новый корпус гимназии. Сейчас там расположены десятки частных гаражей, склады, которые пойдут под снос.
Тысяча мест.
В последнее время пермяки всё чаще слышат о комплексном развитии той или иной локации в краевом центре. Это когда застройщик разом осваивает большую территорию, а не возводит объекты точечно. Под снос в связи с КРТ может попасть недвижимость разного рода — от гаражей до жилых домов (причём необязательно аварийных). Перед этим собственность выкупают у владельцев. По проекту КРТ могут возводить как жилые дома, так и объекты соцсферы, парки, скверы.
«На территории, ограниченной ул. Уфалейской, Сельской и 3-й Водопроводной взамен старого здания построят новый корпус Гимназии № 10, рассчитанный на 1050 учащихся. Планируется, что он будет четырёхэтажным. Внутри обустроят кабинеты для занятий по основным предметам, лаборатории-практикумы, актовый и два спортивных зала, а также библиотеку и столовую, — рассказали в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. — На улице появится физкультурно-спортивная зона, где расположатся площадки для игр в волейбол и баскетбол, обще- физической подготовки, а кроме того — локация для разных школьных мероприятий».
Сообщается, что реализовывать проект собираются в 2027- 2030 гг. Финансировать комплексное развитие территории будут за счёт средств краевой инвестиционной программы.
«Старое здание гимназии № 10 с проектной мощностью на 280 мест в настоящее время не используется в образовательных целях. Всех школьников с 2025 г. обучают в здании № 24а по ул. Боровой (там раньше находилась школа № 146). Старый корпус гимназии № 10 не отвечает современным требованиям (в том числе к укомплектованности и площади земельного участка), — рассказали в департаменте образования администрации Перми. — Для современного нового здания необходимо увеличить участок (за счёт вовлечения прилегающей территории) и снести существующий корпус (это предусмотрено проектом решения)».
Проект строительства гимназии № 10 должны разработать и утвердить в 2027—2028 гг. У гимназии будет гуманитарный профиль. Предельный срок КРТ — 31 декабря 2030 г. Развитием локации займётся краевое Управление капитального строительства.
«Конечно, гимназии давно требуется новое и современное здание. Жаль только, что наши дети его не дождутся, к тому времени выпустятся из школы, — говорит мама двоих детей Татьяна. — Сейчас нам приходится возить детей в другой корпус. Хотя изначально мы выбрали квартиру как раз с учётом места расположения, чтобы дети могли самостоятельно добираться. Хорошо, что сейчас они уже стали старше. Сложнее приходится ученикам младших классов. Переводить в другое учебное заведение — не вариант. Ведь та же гимназия № 31, что находится неподалёку, переполнена».
Что изымут.
Краевые власти сообщили, что для подготовки участка КРТ изымут более ста нежилых помещений и гаражей. В распоряжении о комплексном развитии есть перечень объектов, которые подлежат сносу. В списке капитальных строений склады, мастерские, нежилые здания, более семи десятков гаражей разной конфигурации: одни с овощными ямами, другие — без. При этом цены на них в этой части города просто заоблачные. Так, на одном популярном сайте объявлений на продажу выставлены гаражи площадью 18 кв. м и 30 кв. м стоимостью 1,8 и 2,9 млн руб. соответственно. Для сравнения: в Мотовилихе похожий объект можно приобрести за 85−700 тыс. руб., если верить объявлениям. Среди владельцев гаражей, которые собираются снести, есть пермяки, воспринявшие новость об изъятии болезненно.
«Живём в мкр. Парковом, пользуемся личным транспортом. Пока машина стояла во дворе, сталкивались с хулиганскими выходками по отношению к ней, — рассказывает пермячка Екатерина. — К примеру, однажды нам разбили заднее стекло. Решили купить капитальный гараж вблизи дома. Цены, конечно, нас шокировали. Но подумали, что это вложения “вдолгую”. Купили гараж за 1 млн руб., как следует утеплили его, оборудовали всем необходимым, вложили огромные деньги! А на днях узнали, что придётся попрощаться с ним из-за КРТ. Эмоции словами не передать».
Пермяки переживают, что сумма, которую им предложат при выкупе гаража, не покроет всех расходов.
«Полагаю, что при расчёте будут учитывать стоимость самой конструкции, а не внутреннее “убранство”. Кто возместит нам расходы? Кроме того, сомнительно, что получится найти другой гараж у дома. Мониторинг объявлений показал, что в продаже их почти нет. А те, что продаются, стоят существенно дороже», — переживает Екатерина.
Жители Перми сообщили, что пока на них никто не выходил с конкретным предложением о выкупе. Сейчас их интересует, как именно будут рассчитывать суммы.
«Изъятие участков и объектов недвижимости будет осуществляться в соответствии с земельным законодательством, на основании отчётов о рыночной стоимости, — сообщили в Минимущества. — Отчёты об оценке подготовит независимая организация, имеющая соответствующую лицензию для этого вида деятельности. Снос необходимо произвести до 2027 г. Обращений от владельцев гаражей в связи с планами по КРТ не поступало».
Будут ли строить на участке ещё и жилые дома? В Минимущества говорят, что проектом решения это не предусмотрено.
50 договоров.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает КРТ одним из самых эффективных инструментов для развития территорий.
"В краевой столице уже есть реальные примеры работы механизма, когда мы строим не только дома, но и социнфраструктуру. Один из таких проектов представил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину на рабочей встрече, — пояснил Дмитрий Махонин. — Уже четвёртый год подряд мы превышаем планку по вводу более 1,5 млн кв. м жилья. В строительстве сейчас находится ещё порядка 1,9 млн кв. м. Чтобы поддерживать такой темп, активно вовлекаем заброшенные и неэффективно используемые территории. Сейчас с застройщиками заключено 50 договоров КРТ. Чтобы быстрее возводить школы, больницы, объекты культуры и спорта, используем типовые проекты. Застройщику не нужно заново разрабатывать рабочую документацию, а объекты сразу запускаем в работу. По этому принципу большие школы на 1050 мест можем возводить меньше чем за год, при этом каждая остаётся уникальной.