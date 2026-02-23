Инфраструктура здоровья: в Астане построят 11 новых медобъектов

Об этом сообщила руководитель управления здравоохранения Айнур Тулеуова на заседании коллегии по итогам 2025 года.
Почему столице срочно нужны новые медобъекты.
По словам главы Горздрава, медицинские организации города сегодня работают с серьёзной перегрузкой.
Столичное население ежегодно увеличивается примерно на 100 тысяч человек. Это значительно повышает нагрузку на систему здравоохранения. Дополнительным фактором является высокий поток пациентов из других регионов и иностранных граждан.
Каждый пятый вызов приходится именно на иногородних жителей, не прикреплённых к столичным поликлиникам.
Согласно Генеральному плану развития города, к 2035 году численность населения столицы может достигнуть 2,3 миллиона человек.
Какие объекты построят в ближайшие годы.
Для решения проблемы запланировано строительство ряда медицинских организаций.
В городе появятся два новых перинатальных центра. Будет построена современная многопрофильная больница. Планируется открытие шести полноценных поликлиник.
Из них две будут государственными. Также предусмотрено строительство двух подстанций скорой медицинской помощи.
Флагманский центр на базе городской больницы.
Отдельным проектом станет приёмно-диагностический комплекс при городской многопрофильной больнице № 2.
Его строительство завершится в мае текущего года. Проект предусматривает не просто объединение корпусов, а создание крупного медицинского центра.
В составе комплекса появится многофункциональная реанимация. Будут расширены палаты интенсивной терапии. Планируется внедрение высокотехнологичных методов диагностики. Также предусмотрено использование современных методов лечения.
Что уже сделано для разгрузки медицины.
В прошлом году в районе Нұрлы жол открылась частная поликлиника. Она рассчитана на 350 посещений в смену.
В текущем году на базе Национального координационного центра экстренной медицины начал работу детский травматологический пункт. Он обслуживает жителей районов Нұра и Есиль.
Почему это важно для жителей.
Эксперты отмечают, что развитие медицинской инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни горожан.
Новые объекты помогут снизить нагрузку на действующие учреждения. Они сократят очереди. Они повысят доступность медицинской помощи. Кроме того, они обеспечат внедрение современных технологий лечения.