Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 февраля 2026 года (на 11:10).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,66 тенге, евро — 581,87 тенге, рубля — 6,43 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 493,2 тенге, продажи — 500,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 580 тенге, продажи — 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,35 тенге, продажи — 6,62 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 495,6 тенге, продажи — 498,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 585 тенге, продажи — 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,34 тенге, продажи — 6,45 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 496,8 тенге, продажи — 498 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 584,8 тенге, продажи — 589,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,40 тенге, продажи — 6,46.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.