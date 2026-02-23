Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 февраля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,66 тенге, евро — 581,87 тенге, рубля — 6,43 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 493,2 тенге, продажи — 500,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 580 тенге, продажи — 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,35 тенге, продажи — 6,62 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 495,6 тенге, продажи — 498,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 585 тенге, продажи — 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,34 тенге, продажи — 6,45 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 496,8 тенге, продажи — 498 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 584,8 тенге, продажи — 589,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,40 тенге, продажи — 6,46.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.