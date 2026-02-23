Казахстанцам продают китайские авто «с хвостом», которые могут изъять

«Он поехал с семьей отдыхать в Грузию и на границе у него автомобиль изъяли, потому что этот “вин-код” (индивидуальный код машины. — “Курсив”) оказался в обременении в другой базе, и он ничего не смог сделать и доказать, потому что это база Интерпола — международная база, и, соответственно, у него забрали автомобиль и он остался с семьей без денег в чужой стране. Вот мы сейчас разбираемся с такой проблемой», — сказала Макашева.