Казахстанцам продают китайские авто «с хвостом», которые могут изъять

По ее словам, это связано с тем, что такие автомобили нередко находятся в лизинге в Китае или же вообще под арестом в других странах. Поэтому, несмотря на официальное их оформление в Казахстане, при выезде в другие государства их могут изъять.
«У нас, например, очень много случаев, недавно был такой яркий пример: гражданин Западно-Казахстанской области приобрел автомобиль в Дубае, у него есть контракт, инвойс на покупку такого автомобиля. Он приобрел этот автомобиль, ему его доставили, он поставил его на регистрационный учет. Вроде бы пакет документов был в порядке», — сказала она в ходе автомобильного форума.
По ее словам, при пользовании машиной в Казахстане все было нормально, однако при выезде за рубеж произошла неожиданная ситуация.
«Он поехал с семьей отдыхать в Грузию и на границе у него автомобиль изъяли, потому что этот “вин-код” (индивидуальный код машины. — “Курсив”) оказался в обременении в другой базе, и он ничего не смог сделать и доказать, потому что это база Интерпола — международная база, и, соответственно, у него забрали автомобиль и он остался с семьей без денег в чужой стране. Вот мы сейчас разбираемся с такой проблемой», — сказала Макашева.
Глава союза отметила, что получает очень много запросов от казахстанских покупателей, купивших машину за рубежом или у тех, кто сделал это до них.
«Они купили однажды автомобиль внутри Казахстана, который привез кто-то. Этим автомобилем гражданин пользовался, например, несколько лет, и при перепродаже выясняется, что этот автомобиль с какими-то обременениями», — сказала она.
По ее словам, в итоге казахстанцы не могут официально продать этот автомобиль и таких случаев, отметила она, очень много.
«Появляются машины, которые стоят в лизинге или в кредите в других странах. Например, вот сейчас уже даже появляются машины, которые в лизинге в Китае. Они были завезены в Казахстан, например, по процедурам временного ввоза, либо просто были привезены, перепроданы нашим гражданам, и, соответственно, дальше наш гражданин даже не знает о том, что этот автомобиль стоит в лизинге в другой стране», — сказала Макашева.
Ранее «Курсив» писал, что более 50 тыс. авто из Китая могли завезти в Казахстан «в серую».