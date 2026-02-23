Казахстанцам дали время до 1 марта 2026 года выбрать налоговый режим

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Если раньше в Казахстане действовало семь специальных налоговых режимов (СНР), то с 1 января 2026 года их осталось всего три:
- СНР для самозанятых,
- СНР на основе упрощенной декларации,
- СНР для крестьянских и фермерских хозяйств.
К слову, режим не выбирают просто так. Каждый предприниматель обязан уведомить налоговые органы о своем выборе до 1 марта 2026 года.
Кто этого не сделает — автоматически окажется на общеустановленном режиме (ОУР) задним числом, то есть с 1 января. Сменить режим можно будет только в начале следующего года.
Самозанятые: без ИП, без работников и почти без налогов.
Новый СНР для самозанятых — это режим для физических лиц, которые работают сами на себя:
- без статуса ИП,
- без наемных работников.
Кроме того, работать можно только по разрешенным видам деятельности. Всего их сейчас около 40, все они указаны в перечне, утвержденном правительством Казахстана.
Например, это таксисты, курьеры, мастера маникюра, парикмахеры и другие профессии. Полный список смотрите здесь.
Казахстанцы, сдающие квартиры в аренду, также подпадают под категорию самозанятых.
Отчисления у самозанятых предельно простые.
- индивидуальный подоходный налог — 0%,
- социальные платежи (пенсия, соцотчисления и ОСМС) составляют 4% от дохода,
- вести учет и сдавать отчетность не нужно, все делается через приложение E-Salyq Business.
Доход ограничен — до 300 МРП или 1,3 миллиона тенге (2,6 тысячи долларов) в месяц.
Что делать с ИП.
Если вы индивидуальный предприниматель и хотите стать самозанятым — ИП нужно закрыть. Сделать это нужно было с 1 января по 28 февраля 2026 года.
Если до 2026 года вы работали как ИП на патенте или через приложение, то теперь вам необходимо будет подать заявление о переходе на упрощенную декларацию до 1 марта 2026 года. Иначе вас автоматически снимут с учета как ИП. Это произойдет задним числом, то есть с 1 января 2026 года.
Упрощенная декларация.
СНР на основе упрощенной декларации — это основной спецрежим для малого бизнеса в 2026 году. На него могут перейти:
- ИП и ТОО, которые раньше работали на упрощенке или розничном налоге,
- предприниматели с ОУР, если они соответствуют условиям.
При предельном доходе 600 000 МРП или 2,5 миллиарда тенге (5 миллионов долларов) в год ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) составит 4%, с правом снижения до 2% либо повышения ставки до 6% местными налоговыми органами. При этом, ИП и ТОО не могут одновременно применять СНР.
Если до 1 марта 2026 года не подать уведомление о выборе режима, бизнес автоматически переводится на общеустановленный режим минимум на один год.
Алкоголь, табак и нефть.
Упрощенный налоговый режим нельзя будет применять по 44 видам деятельности. Подпадающие в эту категорию компании и ИП обязаны перейти на общеустановленный режим.
Постановление правительства Казахстана от 14 ноября 2025 № 970, установило запрет для таких видов деятельности, как:
- алкоголь, табак, топливо, нефтепродукты,
- банки, ломбарды, страховые, лизинг, биржи,
- консалтинг, бухгалтерия, аудит, юристы,
- строительство (дома, дороги, мосты, ТРЦ),
- недропользование, добыча полезных ископаемых,
- энергетика, майнинг, охранная деятельность,
- торговые рынки и субаренда торговых объектов.
Общеустановленный режим.
Это базовый налоговый режим. Он подходит практически для любой деятельности, но считается самым сложным. Поскольку здесь ведется полноценный бухгалтерский и налоговый учет, а также требуется сдавать несколько видов отчетности. Плюс ко всему, налоговая нагрузка выше, чем на других режимах.
Вы автоматически переходите на ОУР, если:
- превысили лимит дохода по СНР,
- занимаетесь деятельностью, запрещенной для спецрежимов,
- не подали уведомление вовремя,
- добровольно решили перейти, например, ради работы с крупными контрагентами.
Налоги на ОУР.
Для ИП:
- ИПН 10% — если доход до 230 000 МРП или 994,7 миллионов тенге (1,9 миллионов долларов),
- ИПН 15% — при превышении лимита.
Для ТОО:
- КПН — 20%,
- для отдельных сфер действуют иные ставки.
Плюс НДС, если оборот превышает 10 000 МРП или 43,2 миллиона тенге (84,5 тысячи долларов).