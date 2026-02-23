Казахстанцам дали время до 1 марта 2026 года выбрать налоговый режим

Если до 2026 года вы работали как ИП на патенте или через приложение, то теперь вам необходимо будет подать заявление о переходе на упрощенную декларацию до 1 марта 2026 года. Иначе вас автоматически снимут с учета как ИП. Это произойдет задним числом, то есть с 1 января 2026 года.