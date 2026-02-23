Некоторым казахстанским студентам повысят стипендию только после 2028 года: кого это коснется

В ответе премьер-министр страны отметил, что для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Сельское хозяйство и биоресурсы» и «Ветеринария», размер стипендии с 1 сентября 2025 года по сравнению с 2024 годом увеличен на 20% и составил 52 372 тенге.