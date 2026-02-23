Некоторым казахстанским студентам повысят стипендию только после 2028 года: кого это коснется

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос о студентах, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям.
Запрос депутата
Депутат сената Закиржан Кузиев в своем запросе поднял тему «о реальном положении дел в аграрном образовании и науке».
«Проводимая политика в сфере аграрного образования вызывает серьезные вопросы. Несмотря на рост общего количества образовательных грантов в 2,5 раза за последние 10 лет, доля грантов по направлениям “Сельское хозяйство и биоресурсы” и “Ветеринария” сократилась вдвое — с 8,5% до 4%.
В 2025 году количество государственных образовательных грантов по направлению “Сельское хозяйство и биоресурсы” сократилось на 16%, в том числе по растениеводству — на 37%, по животноводству — на 23%», — отметил депутат.
По его словам, это напрямую «противоречит поручениям главы государства, который неоднократно подчеркивал приоритетность агропромышленного комплекса как одного из ключевых драйверов экономики».
«Ситуацию усугубляет социальный фактор. В настоящее время стипендия студентов аграрных и ветеринарных специальностей составляет около 52 тыс. тенге, что существенно ниже размера стипендий по педагогическим и медицинским направлениям, достигающим 84 тыс. тенге.
При этом доходы сельских семей нестабильны, более половины расходов приходится на базовые нужды, а обучение детей в городах требует дополнительных затрат», — заявил Кузиев.
Ответ Бектенова
В ответе премьер-министр страны отметил, что для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Сельское хозяйство и биоресурсы» и «Ветеринария», размер стипендии с 1 сентября 2025 года по сравнению с 2024 годом увеличен на 20% и составил 52 372 тенге.
«При этом, повышенный размер стипендии требует увеличения порогового балла ЕНТ, поэтому по педагогическим направлениям он составляет 70 баллов, по медицинским — 75. Увеличение порогового балла по аграрным специальностям (на сегодня 50 баллов) может ограничить возможности поступления в вузы абитуриентов по данному профилю.
Кроме того, для повышения размера стипендии студентам необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета. Учитывая изложенное, вопрос увеличения размера стипендии для студентов, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям, целесообразно рассмотреть после 2028 года», — сказано в ответе.