В Казахстане обнаружены сотни новых источников воды

«Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны. Отметим, что родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов», — сказано в сообщении ведомства за 23 февраля 2026 года.