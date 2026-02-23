В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции

В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.