ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА «Дунё».
«В экономическом центре Саудовской Аравии — городе Джидда состоялась церемония открытия торгового дома “Bazar Asya”, созданного с целью продвижения и реализации товаров узбекского производства на рынке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.
На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики.
В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.