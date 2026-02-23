Вашингтон
В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции

В настоящее время здесь представлены женская одежда и керамические изделия, в перспективе ассортимент планируют расширять.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА «Дунё».

«В экономическом центре Саудовской Аравии — городе Джидда состоялась церемония открытия торгового дома “Bazar Asya”, созданного с целью продвижения и реализации товаров узбекского производства на рынке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики.

В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.