Экономист объяснил, что может обрушить курс тенге

По словам специалиста, мировые банки позитивно смотрят на тенге. В частности, Bank of America закладывает курс USD/KZT на уровне 500 тенге в первом квартале 2026 года и около 520 тенге в период 2026—2027 годов. При текущем спотовом курсе около 496 тенге это означает рост всего на 0,8% до первой цели и примерно на 4,8% до уровня 520 тенге.