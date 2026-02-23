Власти Владивостока изымут землю и квартиры в 27 аварийных домах

Администрация Владивостока опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Документ подписан главой города Константином Шестаковым 16 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.
Под изъятие попадают 27 земельных участков и расположенные на них квартиры. В списке — дома по адресам:
ул. Минеров, 6, 8, 8а; ул. Волховская, 7, 13; пос. Подножье-1, 29 (о. Русский); ул. Горийская, 6б; ул. Глинки, 17; ул. Талалихина, 6, 8, 9; ул. Грязелечебница, 4; ул. Белинского, 6; ул. Военное Шоссе, 32а; ул. Гамарника, 18а; ул. Героев Хасана, 26; ул. Катерная, 6а, 9; ул. Сафонова, 5; ул. Фанзавод, 22, 23, 28, 33, 57; пр-т Острякова, 42а; ул. Шишкина, в районе 82; п. Трудовое, ул. Путятинская, 59.
Все эти дома ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу (соответствующие распоряжения датированы 2012−2015 годами). Поскольку собственники в установленный срок не снесли дома самостоятельно, администрация принимает решение об изъятии.
Жителям, чьи квартиры попадают под изъятие, будут предоставлены благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых. Управлению содержания жилищного фонда поручено провести оценку рыночной стоимости земельных участков, жилья и убытков, причинённых изъятием.
Копии постановления будут направлены собственникам заказными письмами. С ними предстоит заключить соглашения об изъятии. В случае отказа владельцев решать вопрос будут в судебном порядке.
