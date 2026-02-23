Власти Владивостока изымут землю и квартиры в 27 аварийных домах

Напомним, что ранее следственный комитет РФ начал проверку по факту нарушения жилищных и санитарно-бытовых прав граждан в двухэтажном доме по улице Бестужевской в Партизанске. Отмечается, что жильцы дома 1988 года постройки с декабря прошлого года сталкиваются с постоянными коммунальными авариями из-за изношенных инженерных сетей. Это приводит к перебоям в отоплении и горячем водоснабжении, кроме того, температурный режим в доме не соответствует установленным нормам в зимний период.