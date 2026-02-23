Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белджи» построит вторую очередь завода после требования Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль

«Белджи» построит вторую очередь завода под Борисовом за 90 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

«Белджи» планирует построить вторую очередь завода по производству легковых автомобилей под Борисовом и ищет подрядчика. На вторую очередь завода «Белджи» планируется потратить 90 миллионов белорусских рублей, сообщает портал госзакупок.

Новые объекты предприятия, которые построят на территории вблизи агрогородка Пересады Борисовского района, расположатся на площади равной 30 тысячам квадратных метров. Будут возведены новые корпуса, появится цех штамповки, и модернизировано действующее производство. Реконструкция запланирована для цеха сварки и сборки, энергетической станции. Еще будут проложены коммуникации, обустроено наружное освещение и дороги. Сказано, что заказчик планирует самостоятельно монтировать основное технологическое оборудование для производства.

Строительство начнется после подписания договора и должно быть завершено в течение 18 месяцев.

Напомним, что в начале года президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил требование к генеральному директору «Белджи» сделать на 100% собственный автомобиль.

Кстати, ранее автомобиль года был назван в Беларуси по числу продаж.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше