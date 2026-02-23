«Белджи» построит вторую очередь завода после требования Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль

«Белджи» планирует построить вторую очередь завода по производству легковых автомобилей под Борисовом и ищет подрядчика. На вторую очередь завода «Белджи» планируется потратить 90 миллионов белорусских рублей, сообщает портал госзакупок.
Новые объекты предприятия, которые построят на территории вблизи агрогородка Пересады Борисовского района, расположатся на площади равной 30 тысячам квадратных метров. Будут возведены новые корпуса, появится цех штамповки, и модернизировано действующее производство. Реконструкция запланирована для цеха сварки и сборки, энергетической станции. Еще будут проложены коммуникации, обустроено наружное освещение и дороги. Сказано, что заказчик планирует самостоятельно монтировать основное технологическое оборудование для производства.
Строительство начнется после подписания договора и должно быть завершено в течение 18 месяцев.
Напомним, что в начале года президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил требование к генеральному директору «Белджи» сделать на 100% собственный автомобиль.
Кстати, ранее автомобиль года был назван в Беларуси по числу продаж.