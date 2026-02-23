«Белджи» построит вторую очередь завода после требования Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль

Новые объекты предприятия, которые построят на территории вблизи агрогородка Пересады Борисовского района, расположатся на площади равной 30 тысячам квадратных метров. Будут возведены новые корпуса, появится цех штамповки, и модернизировано действующее производство. Реконструкция запланирована для цеха сварки и сборки, энергетической станции. Еще будут проложены коммуникации, обустроено наружное освещение и дороги. Сказано, что заказчик планирует самостоятельно монтировать основное технологическое оборудование для производства.