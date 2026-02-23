Самолет «Байкал» с российским двигателем прошел проверку в небе: результаты испытания

Как отметили в министерстве, перед испытаниями провели модернизацию пятого опытного образца самолета. Были внесены изменения в конструкцию передней части кабины пилота, чтобы повысить удобство управления и безопасность в случае экстренной посадки. Шасси получили новые усиленные стойки, а крыло установили под другим углом, предотвращающим ранний подъем воздушного судна при взлете в условиях сильного ветра.