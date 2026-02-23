Вашингтон
Самолет «Байкал» с российским двигателем прошел проверку в небе: результаты испытания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 февраля, ФедералПресс. Пятый образец легкого многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901) совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА»). Подробнее о тестировании нового воздушного судна — на «ФедералПресс».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», — сообщает Минпромторг РФ.

«Байкал» поднялся на высоту 300 метров и разогнался до скорости 190 километров в час. Испытательный полет длился десять минут.

Как отметили в министерстве, перед испытаниями провели модернизацию пятого опытного образца самолета. Были внесены изменения в конструкцию передней части кабины пилота, чтобы повысить удобство управления и безопасность в случае экстренной посадки. Шасси получили новые усиленные стойки, а крыло установили под другим углом, предотвращающим ранний подъем воздушного судна при взлете в условиях сильного ветра.

Нововведения теперь пройдут дополнительные проверки на земле и в небе, добавили в ведомстве.

Напомним, что успешные испытания одного из образцов самолета «Байкал» с отечественной силовой установкой прошли в конце декабря 2025 года. О результатах тестирования нового воздушного судна, читайте в материале «ФедералПресс».