Минпром сказал, из-за чего проигрывают на рынке белорусские предприятия

По словам главы Минпрома Андрея Кузнецова, минус состоит в том, что работа по продвижению продукции белорусских предприятий на зарубежных рынках проводится слабая. Министр обратил внимание еще на то, что отрицательные результаты в работе промышленности связаны с экономической ситуацией у традиционных партнеров. И сказал также о недостаточном освоении новых рынков в странах дальней дуги, в том числе в Африке.