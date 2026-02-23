Минпром сказал, из-за чего проигрывают на рынке белорусские предприятия

В Министерстве промышленности сказали, из-за чего проигрывают белорусские предприятия, сообщили на «Беларусь 1».
По словам главы Минпрома Андрея Кузнецова, минус состоит в том, что работа по продвижению продукции белорусских предприятий на зарубежных рынках проводится слабая. Министр обратил внимание еще на то, что отрицательные результаты в работе промышленности связаны с экономической ситуацией у традиционных партнеров. И сказал также о недостаточном освоении новых рынков в странах дальней дуги, в том числе в Африке.
— Мы видим, что потенциал большой, а работу проводим слабую. Поэтому мы усиливаем в этом направлении работу, — прокомментировал он.
Глава Минпрома уточнил, что перед белорусскими предприятиями поставлена цель сначала разгрузить склады.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблемы Минпрома, заявив, что «все предприятия — в красной зоне». На совещании у президента сообщалось, что на ключевом российском рынке Минпром не добрал в 2025 году 1 миллиард долларов, наблюдается падение выпуска ключевых товаров, а рост запасов эквивалентен 2,5 миллиарда белорусских рублей. Кроме того, из-за границы белорусским предприятиям не вернулось почти 500 миллионов долларов экспортной выручки в виде просроченной дебиторской задолженности.
Тем временем «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.