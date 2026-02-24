В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней

Местный житель обратился к администрации после того, как обнаружил одно из животных мертвым. Ветеринарные специалисты взяли образцы для подтверждения заболевания, распорядились о забое всех животных в домохозяйстве, их захоронении и полной дезинфекции помещения. Ветеринары следят за ситуацией, чтобы предотвратить распространение вируса.