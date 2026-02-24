Ричмонд
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней

New TV: новая вспышка африканской чумы свиней произошла в пригороде Кишинева.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в пригороде Кишинева, городе Сынжера, в частном домохозяйстве, зараженные животные были убиты, сообщает телеканал New TV.

«В сельской местности города Сынжера была обнаружена и вспышка чумы свиней. После вмешательства властей в одном из домов были забиты четыре крупные свиньи и несколько поросят», — сообщает телеканал.

Местный житель обратился к администрации после того, как обнаружил одно из животных мертвым. Ветеринарные специалисты взяли образцы для подтверждения заболевания, распорядились о забое всех животных в домохозяйстве, их захоронении и полной дезинфекции помещения. Ветеринары следят за ситуацией, чтобы предотвратить распространение вируса.

В течение 2025 года в Молдавии была зарегистрирована 51 вспышка африканской чумы свиней, 36 — у домашних свиней и 15 — у диких животных.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.