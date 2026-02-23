Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма

«Как иногда у нас ездят в какие-то страны и говорят: “Как там замечательно и хорошо”. У нас не хуже. Просто Крым не совсем корректно продает то, что у него есть. Я про агротуризм сейчас говорю, о вопросах сельского хозяйства. У нас есть что показывать и что продавать. Вопрос, как этому задать единый стиль. Как задать единообразие. Как создать единую сеть посещения этих объектов», — подытожил глава ведомства.