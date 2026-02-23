«Нафтогаз» начал импорт газа на Украину через Германию

Напомним, дефицит газа на Украине появился после того, как 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу через газотранспортную систему страны был полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом». В октябре 2025 года экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец указала, что к началу сезона страна смогла закачать в свои подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, но этого будет недостаточно для прохождения отопительного сезона в связи с масштабными повреждениями украинской газодобывающей инфраструктуры.