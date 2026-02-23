Эксперт Бурденко заявил о плюсах банковского вклада на год

Самые высокие ставки сейчас предлагаются на три и двенадцать месяцев, сообщил эксперт Григорий Бурденко. По его словам, период «супервысоких» доходностей завершился, поэтому лучше всего фиксировать текущий уровень на максимально возможный срок. Годовой вклад позволяет защитить сбережения от дальнейшего снижения ставок, тогда как короткие размещения приведут к переоформлению под более низкий процент. Средние ставки на три месяца составляют около 14,5% годовых, на год — 14,2%, а максимальные предложения достигают 16%.