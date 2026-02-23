Эксперт Бурденко заявил о плюсах банковского вклада на год

После снижения ключевой ставки с 16 до 15,5% годовых банки продолжили корректировать условия по вкладам. О том, как изменилась доходность и на какие сроки выгоднее размещать средства, рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.
Самые высокие ставки сейчас предлагаются на три и двенадцать месяцев, сообщил эксперт Григорий Бурденко. По его словам, период «супервысоких» доходностей завершился, поэтому лучше всего фиксировать текущий уровень на максимально возможный срок. Годовой вклад позволяет защитить сбережения от дальнейшего снижения ставок, тогда как короткие размещения приведут к переоформлению под более низкий процент. Средние ставки на три месяца составляют около 14,5% годовых, на год — 14,2%, а максимальные предложения достигают 16%.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова рекомендует обратить внимание на среднесрочные вклады сроком около полугода. Такой баланс позволяет зафиксировать выгоду и не оказаться «запертым» при резком падении ставок. Альтернативой может стать стратегия «лесенки» с размещением средств на разные сроки в сочетании с отслеживанием спецпредложений банков.
