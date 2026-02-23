Volvo отзывает более 40 тысяч электромобилей из-за риска перегрева батарей

Ранее сообщалось, что нижегородский автозавод определился с ценами на новые автомобили Volga, производство которых планируется запустить до конца года. Старт продаж ожидается в конце 2026 года. Первыми на российском рынке появятся три модели, созданные на базе китайских платформ Geely. Самым доступным предложением станут два кроссовера, прототипом которых послужил Geely Monjaro — их цена будет стартовать от 3 миллионов рублей в зависимости от оснащения.