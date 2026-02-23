Эксперт Шамилова рассказала о преимуществах безналичной оплаты

Безналичная оплата практически всегда выгоднее использования наличных денег благодаря кэшбэку, бонусам и дополнительной защите. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант Алия Шамилова.
По словам эксперта, банковские карты дают доступ к программам лояльности, а объем трат по карте влияет на статус клиента, что может увеличивать проценты по вкладам. Кроме того, история выписок служит надежным подтверждением платежеспособности в отличие от бумажных чеков. Шамилова рекомендует держать на карте лишь сумму на операционные расходы, а основные сбережения хранить на отдельных счетах.
Исключениями, когда наличные необходимы, эксперт назвала риски отключения связи у точки приема платежа и заграничные поездки. При этом просьбы предпринимателей расплатиться наличными она посоветовала расценивать как добровольный отказ от кэшбэка и документального подтверждения трат.
Отдельно консультант отметила преимущества кредитных карт. При разумном использовании они позволяют тратить средства банка в льготный период, оставляя собственные деньги на вкладах, а также обеспечивают лучшую защиту от мошенничества и необходимы при бронировании отелей или аренде авто.
