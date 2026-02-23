Эксперт Шамилова рассказала о преимуществах безналичной оплаты

По словам эксперта, банковские карты дают доступ к программам лояльности, а объем трат по карте влияет на статус клиента, что может увеличивать проценты по вкладам. Кроме того, история выписок служит надежным подтверждением платежеспособности в отличие от бумажных чеков. Шамилова рекомендует держать на карте лишь сумму на операционные расходы, а основные сбережения хранить на отдельных счетах.