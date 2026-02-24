Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и поднял курс евро на 24 февраля

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и уменьшил курс доллара и курс российского рубля на 24 февраля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 24 февраля, вторник. В частности, курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро стал выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 24 февраля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8505 белорусского рубля, 1 евро — 3,3638 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7299 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 23 февраля, выше стал курс евро, а курс доллара и курс российского рубля, наоборот, понизились. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0013 белрубля, курс евро вырос на 0,0083 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0010 белрубля.

Тем временем Минтруда сказало, как в Беларуси можно работать и получать пособие по уходу за пенсионером.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше