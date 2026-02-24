Ричмонд
Дмитриев назвал кибератаку на Anthropic первой мировой войной моделей ИИ

По данным компании, атаку в промышленных масштабах осуществили нейросети DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал кибератаку на ИИ-модели американской компании Anthropic первой мировой войной моделей ИИ.

«Первая мировая война моделей искусственного интеллекта», — написал он в Х в ответ на заявление американской компании об атаке на их модели искусственного интеллекта.

По данным Anthropic, атака в промышленных масштабах была осуществлена нейросетями DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax. Как уточняется в заявлении, эти ИИ-модели создали более 24 тыс. аккаунтов, которые направили более 16 млн запросов нейросети Claude.

«[Они] использовали возможности [Claude] для обучения и улучшения своих собственных моделей», — добавили в американской компании.

