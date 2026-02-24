Дмитриев назвал кибератаку на Anthropic первой мировой войной моделей ИИ

По данным Anthropic, атака в промышленных масштабах была осуществлена нейросетями DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax. Как уточняется в заявлении, эти ИИ-модели создали более 24 тыс. аккаунтов, которые направили более 16 млн запросов нейросети Claude.