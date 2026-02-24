Рынок жилья в Приморье стабилен на фоне общероссийского спада

В целом по России количество зарегистрированных ДДУ за прошлый год снизилось на 2,1%, составив 794,1 тысячи. На этом фоне результат Приморья выглядит более чем достойно. Как отмечает заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, столь незначительное сокращение сделок практически не влияет на общую стабильность рынка. При этом она обратила внимание на изменение потребительских предпочтений: в регионе зафиксировано сокращение количества сделок с использованием ипотеки — показатель снизился на 4%. Это говорит о том, что люди стали осторожнее подходить к заемным средствам, но в целом интерес к приобретению жилья в крае сохраняется на достаточно высоком уровне.