Что происходит с рынком труда в Сибири

«Действительно, поиск работы сильно затянулся, и затянулся он на определенных должностях и вакансиях, то есть те, кто работали юристами, экономистами, менеджерами по закупкам, тендерными менеджерами и эйчарами, особенно топ-менеджерами, руководителями любых отделов, подразделений, они долго ищут работу. Это связано напрямую с экономической ситуацией в стране, с кризисом, потому что бизнесов закрылось больше в прошлом году, чем открылось. Есть конкретные данные Росстата: более пяти тысяч бизнесов закрылось, и только ориентировочно три тысячи открылись. Смертность бизнеса превысила рождаемость, соответственно, стало меньше рабочих мест, это, так скажем, прямая математика. И самое главное, кто попал под удар, это люди, которые занимали топ-должности. Они зарабатывали много. Но они, по мнению собственников, не так нужны компании, условно, как слесарь, токарь, плотник, сварщик, которых днём с огнём не сыщешь», — объясняет тенденцию вице-председатель Новосибирского областного отделения общественной организации «Опора России» Алла Литвинова.