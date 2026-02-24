Что происходит с рынком труда в Сибири

Традиционно февраль-март можно назвать месяцами смены работы. Люди уже успели финансово восстановиться после новогодних праздников и готовы менять место. Но всё чаще россияне замечают, что перейти за 1−2 месяца на новую работу становится невозможно, только одни поиски растягиваются до полугода. Nsk.aif.ru побеседовал с экспертами в области занятости, изучил статистику по безработице и трудоустройству. Рассказываем, что происходит на рынке труда, к чему готовиться тем, кто ищет работу, и какие плюсы есть даже в текущей непростой ситуации.
Рынок парадоксов.
Если вы уже который месяц в поиске нового места работы, а результатов это не приносит, то знайте — дело не в вас. Ну, скорее всего. Короткий промежуток кадрового голода закончился. Экономический кризис ударил по всем сферам, и бизнес уже не спешит пополнять штат. Сильнее всего неприятные изменения коснулись офисных сотрудников.
«Действительно, поиск работы сильно затянулся, и затянулся он на определенных должностях и вакансиях, то есть те, кто работали юристами, экономистами, менеджерами по закупкам, тендерными менеджерами и эйчарами, особенно топ-менеджерами, руководителями любых отделов, подразделений, они долго ищут работу. Это связано напрямую с экономической ситуацией в стране, с кризисом, потому что бизнесов закрылось больше в прошлом году, чем открылось. Есть конкретные данные Росстата: более пяти тысяч бизнесов закрылось, и только ориентировочно три тысячи открылись. Смертность бизнеса превысила рождаемость, соответственно, стало меньше рабочих мест, это, так скажем, прямая математика. И самое главное, кто попал под удар, это люди, которые занимали топ-должности. Они зарабатывали много. Но они, по мнению собственников, не так нужны компании, условно, как слесарь, токарь, плотник, сварщик, которых днём с огнём не сыщешь», — объясняет тенденцию вице-председатель Новосибирского областного отделения общественной организации «Опора России» Алла Литвинова.
Руководитель кадрового агентства Наталья Трубецкая добавляет, что Новосибирская область оказалась в числе регионов, где сильнее всего проявилась кадровая оптимизация. И тоже подчёркивает, что сложнее всего офисным работникам.
«За последние полгода в Краснодарском крае мы видим рост числа кандидатов на +40% при одновременном снижении количества вакансий на −30%. В Новосибирске ситуация ещё контрастнее: +50% кандидатов и −40% вакансий. Больше всего под сокращения попала профессия HR. На втором месте — маркетинг. В HR-сфере мы фиксируем снижение объёмов работы у крупных кадровых агентств до 50%, а у небольших — вплоть до полной остановки проектов», — делится цифрами Наталья Трубецкая.
Кроме того, специалист подчёркивает, что страдают от кризиса не только соискатели. Да, на вакансии люди стали откликаться больше и чаще, но количество действительно релевантных и адекватных кандидатов по‑прежнему остаётся минимальным.
«В целом, если сделать глобальный вывод, на рынке труда сейчас парадокс: людей больше не стало, наоборот, их стало меньше, и по демографической ситуации у нас, по данным Росстата, будет население уменьшаться, в среднем, именно трудоспособного возраста, тем, кому 20−59 лет», — подытожила Алла Литвинова.
Что происходит сейчас?
По информации Центра занятости населения Новосибирска, в январе зарегистрированы как ищущие работу 1265 человек. С учётом граждан, которые уже состоят на учёте, общее число ищущих работу через службу занятости составило 4 тысячи человек.
Численность официально зарегистрированных безработных к концу января составила 2585 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,27% от численности трудоспособного населения. 69,9% безработных — женщины, 8,8% — моложе 30 лет, 19,4% безработных — граждане предпенсионного возраста. Продолжительность периода безработицы составила 3,4 месяца.
51 зарегистрированный безработный не нашел работу и состоял на учёте в службе занятости населения более года, причём 66,7% из числа длительно безработных составляют женщины.
В ближайшее время, рассказывает вице-председатель Новосибирского областного отделения общественной организации «Опора России» Алла Литвинова, ситуация едва ли улучшится. Бизнес чувствует себя неустойчиво, при этом делать выручку не на чем — покупательская способность не спешит расти, а только снижается. Увеличение НДС — одна из серьёзнейших проблем для предпринимателей малого бизнеса.
«Магазины у дома не выживают с такой большой конкуренцией с большими сетями, они сейчас активно закрываются. И бьюти-сфера тоже пострадала, люди сейчас стали меньше тратить деньги. Почему? Потому что многие остались без работы, и они сейчас выбирают первичные потребности, по отношению к более комфортным вещам по пирамиде потребности», — говорит Алла Литвинова.
Если кто и может чувствовать себя более уверенно по сравнению с другими, так это инженеры в агросекторе, агрономы, зоотехники, механизаторы и представители других ремесленных профессий, добавляет эксперт.
Этому суждению вторит и статистика Центра занятости Новосибирска. По состоянию на 1 февраля 2026 года, самыми востребованными оказались:
- водитель троллейбуса (средняя зарплата — 131 тыс. рублей),
- швея (средняя зарплата — 44 тыс. рублей),
- водитель автомобиля (средняя зарплата — 66 тыс. рублей),
- охранник (средняя зарплата — 43 тыс. руб.),
- продавец-консультант (средняя зарплата — 49 тыс. руб.),
- повар (средняя зарплата — 46 тыс. руб.),
- полицейский (средняя зарплата — 54 тыс. руб.),
- водитель трамвая (средняя зарплата — 94 тыс. руб.),
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (средняя зарплата — 53 тыс. руб.),
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (средняя зарплата — 55 тыс.
Не попали в рейтинг, но всё же остаются вне конкуренции по потребности это врачи и средний медперсонал, а также неквалифицированная рабочая сила — уборщики, дворники, подсобные рабочие, грузчики, кухонные рабочие.
Но у самой распространённой категории соискателей совсем другие ожидания от работодателей. Чего хотят люди и чего они, вероятнее всего, не получат, рассказала руководитель кадрового агентства Наталья Трубецкая.
«Со времен ковида у многих соискателей “разыгралась психология”: удалёнка, быстрые деньги на подработках за низкоквалифицированный труд
Вот один из примеров резюме, которое не заинтересует эйчара:
«Кейс: кандидат претендует на позицию менеджера по аренде, имея за плечами 3 года в продажах недвижимости и затем 3 года кладовщиком на маркетплейсе. При прочих равных такое резюме, скорее всего, не пройдёт первичный отбор», — рассказывает Наталья Трубецкая.
А что дальше?
Обстановка на рынке труда в будущем обязательно станет проще. Но, к сожалению, не в самом ближайшем. Бизнесу нужно время, чтобы восстановиться.
«Данная ситуация будет продолжаться до конца 2027 года, пока бизнес приходит в себя. У него сейчас большая оптимизация, они сокращаются — сокращают людей, сокращают уровни зарплаты на одной должности, совмещают несколько. Например, был раньше в компании менеджер по закупкам и логист, теперь менеджер по закупкам он же и логист, ему чуть добавили зарплаты и логиста сократили. Вот таким образом сейчас поступают компании. Надежды есть на изменение ключевой ставки Центробанка и появление льгот для наших предпринимателей», — говорит Алла Литвинова.
Эксперт добавила: на одну топ-вакансию сейчас приходится более 33 человек. По вакансиям других «белых воротничков» обстановка не сильно лучше. Главный совет — снизить свои ожидания. Хотя бы на какое-то время.
«Если ты хочешь найти работу быстро и зарабатывать, то тогда немножко нужно отойти от той зарплаты, которую ты изначально хотел, чтобы потом очень быстро, так скажем, взлететь и до этой зарплаты дойти. Если ты ну не хочешь терять в деньгах, тогда надо переквалифицироваться на те профессии, где зарабатывают много. А это сейчас ручные профессии, это “синие воротнички”, — отмечает Алла Литвинова.
Молодёжи вице-председатель регионального отделения «Опоры России» советует выбирать или рабочие специальности, или развиваться в области искусственного интеллекта.
Но, по словам руководителя кадрового агентства Натальи Трубецкой, есть и позитивные стороны. Для работодателей они заключаются в том, что больше не надо идти на уступки сомнительным кандидатам, закрывать глаза на слабые места, перекупать кадры и идти на компромиссы. Это хорошее время, чтобы сформировать действительно сильный штат.
Есть и положительные моменты для соискателей:
"Открывается окно возможностей попасть в сильную, устойчивую компанию. Да, где‑то могут не индексировать зарплаты, сократить льготы или расширить функционал должности. Но на фоне усталости и эмоционального выгорания многие принимают решения об увольнении импульсивно.
Сейчас при выборе места работы важно смотреть не только на уровень дохода или систему мотивации. Ключевыми становятся сама компания, её история и лидер. Корпоративное отношение к сотрудникам выражается не в размере зарплаты и не в формате удалёнки, а в долгосрочном подходе к людям", — подчёркивает специалист.