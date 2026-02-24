Ричмонд
ОСАГО, регистрация и локализация такси: автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

Чистов: с 1 марта полис ОСАГО больше не нужен при регистрации купленной машины.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта начинают действовать новые правила для автомобилистов. Об этом напомнил генеральный директор автомобильного маркетплейса Юрий Чистов в разговоре с агентством «Прайм».

С 1 марта упрощается регистрация купленных машин — ОСАГО при постановке на учет теперь не требуется. Однако эксперты предупреждают: отсутствие полиса во время движения остается нарушением.

Еще одно важное изменение — отмена обязательного 10-дневного срока для регистрации автомобиля новым владельцем. Ранее задержка с оформлением создавала риски для предыдущего хозяина, включая штрафные санкции.

Нововведения также затронут сферу обучения водителей и требования к локализации такси. По словам эксперта, хотя рынок не захлестнет волна машин из такси с колоссальным пробегом, бдительность при покупке не помешает.

По информации KP.RU, среди самых популярных моделей оказались машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей.