Суд Амстердама отказал «Еврохиму» в требовании снять арест с его активов

EuroChem Group — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические и сбытовые предприятия — в Бельгии, Германии, Китае, Литве, России, США и Эстонии. Предприятия холдинга производят азотные и фосфорные удобрения, продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Арест на 100% его акций в Нидерландах и 556 тысяч евро, находящиеся на счету в голландском банке ING, был наложен в июле прошлого года.