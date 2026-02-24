Ричмонд
Суд Амстердама отказал «Еврохиму» в требовании снять арест с его активов

Как следует из текста вердикта, суд не согласился с доводами истцов о том, что заявленные украинской компанией требования «явно необоснованны на данной стадии».

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама в порядке обеспечительных мер отказался удовлетворить требование холдинга EuroChem Group о снятии ареста, наложенного на активы компании в Нидерландах по иску украинской гранитодобывающей фирмы «Автодоркомплект». Об этом говорится в решении инстанции.

Как следует из текста вердикта, суд не согласился с доводами истцов о том, что заявленные украинской компанией требования «явно необоснованны на данной стадии», а также не увидел оснований считать, что спор невозможно продолжать из-за распространения государственного иммунитета РФ на активы «Еврохима». Суд также счел, что интерес «Автодоркомплекта» в сохранении возможностей взыскания якобы «перевешивает интерес “Еврохима” в свободном распоряжении активами».

Признанный банкротом «Автодоркомплект» ведет основное разбирательство против «Еврохима» в Запорожском районном суде Украины. Сумма его требований оценивается в €910 млн. На этом фоне «Еврохим» отмечает, что невозможно гарантировать признание в будущем решения украинского суда в Нидерландах.

EuroChem Group — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические и сбытовые предприятия — в Бельгии, Германии, Китае, Литве, России, США и Эстонии. Предприятия холдинга производят азотные и фосфорные удобрения, продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Арест на 100% его акций в Нидерландах и 556 тысяч евро, находящиеся на счету в голландском банке ING, был наложен в июле прошлого года.

