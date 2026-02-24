Серийное производство SJ-100 в Хабаровском крае намерены начать уже в 2026 году

Серийное производство «Суперджета-100» (SJ-100) в Хабаровском крае намерены начать в 2026 году. Об этом ТАСС (16+) сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Завершается сертификация первого гражданского полностью импортозамещенного самолета “Суперджет-100”. В текущем году в планах выход на серийное производство», — цитирует агентство главу региона.
Губернатор отметил, что в регионе авиастроительный кластер формируют совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией. При поддержке Минвостокразвития и Минпромторга планируется локализовать производство комплектующих для гражданского авиастроения вокруг ведущих авиазаводов в регионе.
Напомним, SJ-100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре 2025 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.