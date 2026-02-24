Начало перевозки грузов по ж/д ветке Сковородино — Рейново намечено на 2026 год

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Начало перевозки грузов по железнодорожной ветке Сковородино — Рейново, которая обеспечит Якутии прямой выход в КНР, намечена на 2026 год. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» (АО «АК “ЖДЯ”) Алексей Местников.
«В 2026 году на реконструкцию линии Сковородино — Рейново планируется направить 800 млн рублей за счет инвестпрограммы. За эти 800 млн рублей мы должны первые 20 км из 68 км железнодорожной линии отремонтировать. Начало перевозки грузов в Китай намечено на 2026 год», — сообщил Местников.
В рамках первого этапа планируется организовать перевозку грузов в контейнерах открытого типа.
«Мы будем возить [грузы] железнодорожными составами до 10-го км железнодорожного участка Сковородино — Рейново, далее переходить на автомобильный транспорт и перевозить грузы через смешанный пункт пропуска “Джалинда” в Китайскую Народную Республику. Делегация “Железных дорог Якутии” недавно была в Китае, где встречалась с администрацией города Мохэ и осмотрела пункт пропуска “Ляньин”. Этот пункт находится в очень высокой степени готовности, и китайская сторона в данный момент ожидает российскую для того, чтобы начать перевозки», — уточнил Местников.
По словам собеседника агентства, основной фокус инвестиционной программы компании направлен на восстановление и модернизацию железнодорожной линии Сковородино — Рейново в Амурской области. «[Проект] является для нас очень важным звеном для прямого выхода в Китай, также для будущего международного транспортного Северо-Восточного коридора. Планируется восстановить в целом 68 км железнодорожного пути с обеспечением в 2028 году перевозки грузов в объеме 3 млн тонн в основном угля и железной руды в Китайскую Народную Республику», — рассказал Местников.
Пункт пропуска.
«Параллельно сейчас другим инвестором строится смешанный автомобильно-водный пункт пропуска [»Джалинда«]. Организация перевозок в Китай запланирована через этот пункт пропуска уже в 2026 году, — уточнил Местников. — Инвесторы должны завершить строительство до середины текущего года, и мы совместно с ними должны обеспечить экспорт грузов уже в конце этого года».
Проект позволит увеличить дополнительно объемы перевозки грузов из республики.
Проект международного транспортного Северо-Восточного коридора (СВК) полностью отвечает как стратегическим целям, так и ближайшим приоритетным задачам развития транспортной системы РФ, отметили в компании. Создание СВК состоит из двух приоритетных для ЖДЯ проектов: возобновление работы пограничного перехода Джалинда — Мохэ (КНР) и железнодорожной инфраструктуры на участке Рейново — Сковородино со строительством моста через реку Амур; строительство железнодорожной линии Нижний Бестях (Якутия) — Магадан (порт).
Погранпереход Джалинда — Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х годов его работа была приостановлена из-за низкого грузового и пассажирского потока.