Начало перевозки грузов по ж/д ветке Сковородино — Рейново намечено на 2026 год

«Мы будем возить [грузы] железнодорожными составами до 10-го км железнодорожного участка Сковородино — Рейново, далее переходить на автомобильный транспорт и перевозить грузы через смешанный пункт пропуска “Джалинда” в Китайскую Народную Республику. Делегация “Железных дорог Якутии” недавно была в Китае, где встречалась с администрацией города Мохэ и осмотрела пункт пропуска “Ляньин”. Этот пункт находится в очень высокой степени готовности, и китайская сторона в данный момент ожидает российскую для того, чтобы начать перевозки», — уточнил Местников.