В посольстве РФ во Франции оценили перспективы возвращения Renault в Россию

А ранее на заводе «Москвич» началось производство электрических и гибридных автомобилей под брендом Umo. Новинку выпустит компания EVM, объединившая усилия с государством и столичными властями. Партнёром проекта стал Yandex, отвечающий за внедрение ИИ в элементы управления автомобилями. Кроме того, компания займется дистрибуцией автомобилей для частных лиц.