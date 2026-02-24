Ричмонд
В России предложили ввести рефинансирование для микрозаймов: вот в каких случаях

В Госдуме хотят разрешить рефинансировать микрозаймы в банке.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме выступили с предложением разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы через банки при условии подтверждения платежеспособности. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Документ, адресованный руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной, имеется в распоряжении РИА Новости.

«Речь идет о возможности рефинансировать микрозайм в банковском секторе — при подтвержденной платежеспособности заемщика», — сказал Чернышов.

По словам вице-спикера, многие граждане попадают в «микрозаймовую ловушку» из-за незнания, жизненных трудностей или навязчивой рекламы. Выйти из нее, получив банковское рефинансирование, практически невозможно — кредитные организации отказывают даже платежеспособным клиентам, утверждает Чернышов.

По словам юриста Юрия Телегина, гражданам, у которых много долгов, сложнее получить микрозайм.

