В России предложили ввести рефинансирование для микрозаймов: вот в каких случаях

В Госдуме выступили с предложением разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы через банки при условии подтверждения платежеспособности. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Документ, адресованный руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной, имеется в распоряжении РИА Новости.
«Речь идет о возможности рефинансировать микрозайм в банковском секторе — при подтвержденной платежеспособности заемщика», — сказал Чернышов.
По словам вице-спикера, многие граждане попадают в «микрозаймовую ловушку» из-за незнания, жизненных трудностей или навязчивой рекламы. Выйти из нее, получив банковское рефинансирование, практически невозможно — кредитные организации отказывают даже платежеспособным клиентам, утверждает Чернышов.
По словам юриста Юрия Телегина, гражданам, у которых много долгов, сложнее получить микрозайм.