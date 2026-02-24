Новосибирские УК начнут штрафовать за отсутствие домового чата в MAX

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы Новосибирской области могут столкнуться с крупными штрафами, если не выполнят новые требования по цифровому взаимодействию с собственниками квартир. С 1 сентября 2026 года все организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны обеспечить официальное общение с жильцами через национальный мессенджер MAX, а также разместить там необходимую информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
«С 17 февраля организации ЖКХ должны размещать в мессенджере MAX информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, а также данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской служб. Помимо этого, требуется обеспечить электронный обмен сообщениями с жильцами. Отдельного штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в мессенджере не введено. Однако, если управляющая организация проигнорирует новые правила, это может быть квалифицировано как невыполнение обязательных требований к управлению многоквартирным домом и нарушение лицензионных требований. В таком случае должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя», — пояснил Александр Якубовский.
Контроль за исполнением норм будут вести государственные жилищные инспекции субъектов РФ. По словам депутата, цифровой формат сделает нарушения более прозрачными: любые упущения будут автоматически фиксироваться системой и могут стать поводом для проверки.