Новосибирские УК начнут штрафовать за отсутствие домового чата в MAX

«С 17 февраля организации ЖКХ должны размещать в мессенджере MAX информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, а также данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской служб. Помимо этого, требуется обеспечить электронный обмен сообщениями с жильцами. Отдельного штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в мессенджере не введено. Однако, если управляющая организация проигнорирует новые правила, это может быть квалифицировано как невыполнение обязательных требований к управлению многоквартирным домом и нарушение лицензионных требований. В таком случае должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя», — пояснил Александр Якубовский.