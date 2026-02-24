S7 оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг с 12 пассажирами

По данным ведомства, в июле и октябре 2025 года в аэропорту Новосибирска клиентам, планировавшим вылет в Челябинск и Читу, было отказано в посадке на рейсы из-за регистрации на эти рейсы трансферных пассажиров других стыковочных рейсов.