Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

S7 оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг с 12 пассажирами

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг с 12 пассажирами.

Источник: airliners

По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением законодательства РФ) авиаперевозчика обязали выплатить 45 тыс. руб., сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июле и октябре 2025 года в аэропорту Новосибирска клиентам, планировавшим вылет в Челябинск и Читу, было отказано в посадке на рейсы из-за регистрации на эти рейсы трансферных пассажиров других стыковочных рейсов.

Кроме того, авиакомпания не предоставила соседние пассажирские места на борту ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск.