Новосибирцам рассказали, что будет с налогом на вклады в 2026 году

Важно понимать, что эти цифры отражают прогнозы Минфина, и не влияют на фактические показатели. По итогам 2025 года заплатить налоги с доходов от депозитов необходимо будет тем, чей совокупный процентный доход превысит необлагаемый минимум в 210 тысяч рублей. В расчет берутся суммарные проценты со счетов и вкладов гражданина во всех банках. Заплатить налог, начисленный за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года.