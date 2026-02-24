Детские товары в Россию ввозят по новым правилам

Новый законопроект детализирует процедуру подтверждения льготной ставки НДС в 10% для детских товаров. Теперь для ее применения требуется российский сертификат соответствия либо декларация по нормам ЕАЭС.
Основная задача инициативы — это уменьшить число налоговых конфликтов. Налогоплательщики обязаны предоставить в ФНС российский сертификат соответствия или декларацию ЕАЭС.
В текущей редакции Налогового кодекса перечислены детские товары, подлежащие обложению НДС по пониженной ставке, однако не указаны конкретные документы для подтверждения их категории.
Это создает предпосылки для споров с налоговыми органами, как отмечено в пояснительной записке. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь правила уточнены: необходимо наличие сертификата, выданного аккредитованным в РФ органом, или декларации в рамках ЕАЭС. То же правило касается импорта детских товаров в РФ: при декларировании на таможне предоставляются соответствующие сведения или документы.
Ввоз без этих документов будет облагаться 20% НДС. Данная мера напрямую касается как производителей, так и непосредственно продавцов детских товаров.