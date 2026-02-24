Один российский регион стал лидером по среднему размеру пенсий

Военные имеют право выйти на пенсию раньше других. Если человек прослужил 20 лет, он получает 50% от денежного довольствия по должности. За каждый год службы сверх 20 лет добавляют по 3%. При этом общий размер пенсии не может превышать 85% от зарплаты. Такие же правила действуют для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН.