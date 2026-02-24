Один российский регион стал лидером по среднему размеру пенсий

Самые большие средние пенсии в стране сейчас на Чукотке. Там выплаты впервые превысили 40 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.
На 1 января 2026 года средняя пенсия в Чукотском автономном округе составила 41 932 рубля. В декабре 2025 года этот показатель был ниже — 38 908 рублей.
В среднем по России пенсия за год выросла на 2079 рублей. В январе 2026 года она достигла 25 254 рублей.
У работающих пенсионеров средняя выплата в январе составила 23 279 рублей. У неработающих — 25 678 рублей.
С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.
В Социальном фонде 17 февраля уточнили, что в декабре 2025 года средняя пенсия неработающих россиян составляла 23 996,2 рубля. За год она увеличилась примерно на 2,3 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя пенсия генерал-майора в России была около 75 тыс. рублей, а у генерал-майора МВД — примерно 67 тыс. рублей. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Военные имеют право выйти на пенсию раньше других. Если человек прослужил 20 лет, он получает 50% от денежного довольствия по должности. За каждый год службы сверх 20 лет добавляют по 3%. При этом общий размер пенсии не может превышать 85% от зарплаты. Такие же правила действуют для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН.
Читайте также: В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму.