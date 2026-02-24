Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газ в резерве: спасёт ли сжиженный газ электростанции Узбекистана зимой?

Vaib.uz (новости Узбекистана. 24 февраля). Вчера президент провёл совещание по развитию энергосистемы. Чиновники озвучили ему ряд инициатив для повышения эффективности работы отрасли. Среди них — проработка вопроса создания инфраструктуры хранения сжиженного газа для обеспечения устойчивой работы тепловых электростанций в осенне-зимний период.

Источник: Vaib.Uz

Фактически речь идёт о попытке решить старую и хорошо знакомую проблему — хроническую нехватку газа в пиковые периоды холодов. Каждый год при резком росте потребления давление в газопроводах падает, объёмы поставок сокращаются, и власти вынуждены идти на непопулярные меры: ограничивать работу газовых заправок и перераспределять ресурс в пользу отопления и выработки электроэнергии. Система балансирует на грани.

Создание хранилищ сжиженного газа при электростанциях — это, в целом, логичный и технически обоснованный шаг. В мире такая практика применяется для повышения энергетической безопасности и сглаживания пиковых нагрузок.

Суть проста: в периоды относительного профицита газа или более низкого спроса топливо закупается и закачивается в хранилища в сжиженном виде. При наступлении холодов и росте нагрузки электростанции могут использовать накопленные резервы, не полагаясь исключительно на текущее давление в магистральных газопроводах.

Инфраструктура хранения сжиженного природного газа активно применяется в странах с выраженной сезонностью потребления: в Южной Корее и Японии, в странах ЕС и в Китае. В этих случаях хранилища работают как буфер — они не заменяют полностью трубопроводный газ, но позволяют пережить критические недели.

Преимущества такого подхода очевидны. Во-первых, это повышение устойчивости энергосистемы. Электростанция получает локальный резерв топлива, что снижает зависимость от колебаний давления в сети.

Во-вторых, появляется возможность гибко управлять нагрузкой. При резком похолодании можно быстро увеличить подачу топлива без масштабного перераспределения по всей стране.

В-третьих, это снижение необходимости «гасить» одни сегменты ради других — например, отключать автогазовые заправки или ограничивать подачу промышленности.

В-четвёртых, это элемент стратегического запаса. В условиях нестабильных поставок или внешних рисков наличие резервов становится фактором национальной безопасности.

Но есть и нюансы. Создание инфраструктуры хранения сжиженного газа — проект капиталоёмкий. Необходимо строить криогенные резервуары, системы регазификации, обеспечивать безопасность хранения и транспортировки. Это миллиарды инвестиций.

Кроме того, нужно чётко понимать, какой именно газ планируется хранить — сжиженный природный (СПГ) или сжиженный углеводородный (пропан-бутан). Тепловые электростанции, как правило, работают на природном газе, а значит речь, скорее всего, идёт о СПГ, что требует более сложной и дорогой инфраструктуры.

Ещё один вопрос — экономика. Если внутренние поставки газа нестабильны, откуда будет формироваться запас? Из внутреннего профицита в тёплый сезон или за счёт импорта? От этого зависит конечная стоимость электроэнергии.

В целом с технической точки зрения инициатива выглядит адекватной и соответствует мировой практике. Это попытка перейти от «ручного управления» в кризис к системному резервированию.

Однако эффективность решения будет зависеть от деталей: объёмов хранилищ, источников газа, прозрачности инвестиций и общей стратегии модернизации энергосистемы. Если проект станет частью комплексной реформы — с модернизацией сетей, повышением энергоэффективности и развитием альтернативной генерации — он действительно может снизить зимние риски.

Если же ограничиться лишь строительством резервуаров без структурных изменений, проблема может лишь временно сгладиться, но не исчезнуть окончательно.